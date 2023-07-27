В Росавиации рассказали, при каких условиях возможно авиасообщение с Африкой

Фото: depositphotos/Shebeko

Возобновление авиасообщения с Африкой возможно только при гарантиях, что самолеты не будут арестованы после приземления. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", – заявил Нерадько.

По его словам, в авиапарке России находится 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Он заверил, что этого достаточно для развития авиасообщения со странами Африки.

В качестве причин для предоставлений гарантий Нерадько привел в пример ситуацию с самым большим грузовым самолетом в мире Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", который уже около года удерживают в Канаде после доставки туда гуманитарного груза.

Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас заявил, что страна открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией. Однако, по его словам, это крайне затруднительно реализовать из-за логистики.

Вильегас отметил, что для подобных перелетов необходимы дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний. В то же время партнеры таких компаний располагаются в странах, которые ввели санкции против РФ.

Поток российских туристов на зарубежных курортах сократился за последние полтора года