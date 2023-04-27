Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вечером в четверг, 27 апреля, на столичных дорогах ожидаются заторы до 9 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД", – говорится в сообщении.

Движение на дорогах будет осложняться мелкими авариями и строительными работами. Из-за последних движение ограничено в районе дома № 198 на Проспекте Мира, Каширском шоссе, по ТТК, Кутузовскому тоннелю и другим магистралям.

На фоне прогнозируемых заторов горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Помимо этого, жителям столицы при планировании маршрутов необходимо учитывать "дачные" заторы. Каждую пятницу из города выезжают около 330 тысяч машин. Аналитики ЦОДД посоветовали водителям выезжать на дороги до 15:00 или после 21:00.

