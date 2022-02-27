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Пользователи Яндекс Go и "Ситимобил" могут столкнуться с проблемами через оплату Apple Pay и Google Pay, сообщает "Интерфакс".

Представитель "Яндекса" (MOEX: YNDX) подтвердил, что у держателей карт некоторых банков могут возникнуть проблемы таким способом оплаты. То же самое сообщили в пресс-службе "Ситимобил".

Для удобства пользователей в компаниях рассматривают возможность оперативно добавить в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей.

В то же время в агрегаторе такси Gett сообщили, что платежи у них настроены иначе, поэтому работа Apple Pay и Google Pay никак не затрагивает проведение транзакций для корпоративных клиентов.

Каршеринговые компании "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и "Ситидрайв" сообщили, что не поддерживают оплату через Apple Pay и Google Pay.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метрополитена могут столкнуться с трудностями при попытке оплаты проезда с помощью смартфона посредством платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Отмечается, что бесконтактная и контактная оплата пластиковыми картами систем Mastercard и Visa продолжает исправно работать на всех турникетах и кассах. Также продолжают работать без ограничений карты платежной системы "Мир", выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.