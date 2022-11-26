Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Такие данные представил сервис "Яндекс Расписания".

Уточняется, что во Внуково было задержано восемь самолетов и три отменено, в Домодедово еще не удалось вылететь шести. При этом два рейса в этой воздушной гавани пришлось отменить.

Кроме того, девять рейсов задержали и в Шереметьево. Четыре было отменено.

Ранее в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва – Бангкок не смогли вылететь в пункт назначения 25 ноября.

Сообщалось, что люди просидели в самолете почти два часа. Экипаж объявил о задержке рейса, и вылет перенесли на 3 часа ночи. Позднее оказалось, что пассажирам предстоит подождать еще.



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