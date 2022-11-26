26 ноября, 23:04Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Свыше 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Такие данные представил сервис "Яндекс Расписания".
Уточняется, что во Внуково было задержано восемь самолетов и три отменено, в Домодедово еще не удалось вылететь шести. При этом два рейса в этой воздушной гавани пришлось отменить.
Кроме того, девять рейсов задержали и в Шереметьево. Четыре было отменено.
Ранее в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва – Бангкок не смогли вылететь в пункт назначения 25 ноября.
Сообщалось, что люди просидели в самолете почти два часа. Экипаж объявил о задержке рейса, и вылет перенесли на 3 часа ночи. Позднее оказалось, что пассажирам предстоит подождать еще.
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