Эксперт перечислил самые угоняемые в РФ автомобили

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Принципы, по которым злоумышленники угоняют автомобили, не меняются годами, считает автоэксперт Максим Егоров. По его словам, чаще всего крадут машины, которые легко перепродать или которые можно реализовать на запчасти. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Тенденция сохраняется практически во все времена. <...> В топ (по угонам) попадают машины, которые являются максимально популярными среди людей, которые хотят на них ездить. Это автомобили премиум-класса, самые ходовые – Land Cruiser, (Toyota) Camry, BMW X5, Audi Q7", – сказал Егоров.

По его словам, для злоумышленников, занимающихся перепродажей таких машин, это довольно выгодное дело, поскольку те стоят достаточно больших денег. Автоэксперт добавил, что в целом по числу угонов почти всегда лидируют Land Cruiser, Toyota и Mercedes.

Что касается машин, которые крадут для разбора на детали, то тут лидируют модели массового сегмента, сейчас это Hyundai и Kia. Также последнее время на разбор стали угонять Toyota RAV4. Егоров предполагает, что это связано с малым количеством запчастей для этого автомобиля на рынке и их дороговизной.

Ранее в Центробанке РФ заявили о необходимости контроля оборота бывших в употреблении автозапчастей со стороны государства. Регулятор считает, что это позволит избежать роста автоугонов на фоне выросшего спроса на детали для машин.

