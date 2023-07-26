Интервалы поездов на Калининской линии метро Москвы были увеличены из-за проверки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проверка состава стала причиной увеличения интервалов движения поездов на Калининской линии столичного метрополитена. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили изданию в пресс-службе метро Москвы, пассажирам пришлось выйти из поезда, который шел в направлении "Шоссе Энтузиастов", на станции "Авиамоторная". Состав отправили на проверку.

Из-за высадки граждан подходящие поезда вынуждены были замедлить движение. В настоящее время движение поездов осуществляется в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о приостановке движения на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Подмосковья из-за остановки состава по техническим причинам. Состав остановился на станции Печатники. По предварительной информации, он наехал на посторонний предмет на пути.

Позднее движение в сторону области возобновили. В Дептрансе добавили, что принимают меры по восстановлению графика вместе с Московской железной дорогой.



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