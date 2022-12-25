Эскалатор между станциями "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар" будет закрыт до 30 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эскалатор в переходе между станциями "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар" не работает до 30 декабря. Отмечается, что там проводятся ремонтные работы. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте московского метро.

"С 24 по 30 декабря 2022 года в переходе со станции "Чистые пруды" Сокольнической линии на Люблинско-Дмитровскую линию закрыт на ремонт эскалатор", – отмечается в материале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участок от станции метро "Селигерская" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии должен быть запущен в 2023 году в соответствии с планом.

Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Ожидается, что новой станцией каждый день будут пользоваться 15,5 тысячи пассажиров, а к 2030 году ее пассажиропоток увеличится до 19,5 тысячи человек в день.

Капремонт эскалатора начался на станции "Киевская" Кольцевой линии столичного метро

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