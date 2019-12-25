Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов от станции столичного метро "Беговая" до станции "Таганская" восстановлено.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время", – говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили на участке от станции "Беговая" до станции "Таганская" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

29 ноября движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Спартак" и "Беговая" приостанавливалось из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.