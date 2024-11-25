Руководители компаний "Яковлев" и "Туполев" покидают свои посты

Фото: телеграм-канал " ПАО «ОАК» "

Гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев уходят со своих должностей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Теперь руководить компанией "Яковлев" будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха, который планирует совмещать обе должности. В корпорации добавили, что на пост управляющего директора фирмы "Туполев" назначен замгендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Последний ранее возглавлял организацию, а именно в период с 2009 по 2013 год.

По информации пресс-службы, передача контроля над компаниями на уровень головной компании корпорации поможет сосредоточить все ресурсы ОАК на реализацию конкретных целей по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки российских гражданских лайнеров.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что Россия не допустит повторения ситуации, когда крупнейшие западные компании по производству самолетов Boeing и Airbus ушли с российского рынка. По его словам, РФ получила хороший урок.

