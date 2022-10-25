Поезда следуют без остановок на северном участке МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда, следующие по Московскому центральному кольцу по часовой стрелке, проезжают без остановки станции Коптево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Ботанический сад и Ростокино. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что это обусловлено техническими причинами.

"В обратном направлении движение поездов осуществляется со всеми остановками. Железнодорожники принимают все меры для восстановления движения в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье, 23 октября, станция МЦК Балтийская была временно закрыта из-за требования полиции. Станцию закрыли в районе 6:50, а спустя примерно час ее вновь открыли для пассажиров.

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