Заслуженный летчик оценил идею установки неоригинальных запчастей на самолеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов поддержал идею установки неоригинальных запчастей на самолеты. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Как отметил эксперт, это решение уменьшит эффект от введенных против России санкций. По его словам, применение неоригинальных запчастей – это хороший вариант, учитывая, что зарубежные самолеты остались, а поставки необходимых деталей прекратились.

"Правильный подход. <...> Рано или поздно мы должны принимать какие-то меры технического обслуживания. Одно из направлений – брать детали у третьих стран, которые производят такую продукцию, которая у них уже сертифицирована", – сказал он.

Попов также выразил уверенность в том, что на территории России тоже получится развернуть аналогичное производство. Он подчеркнул, что для этого у РФ есть и силы, и средства.

Ранее Минтранс подготовил проект документа, согласно которому станет возможной замена запчастей на самолетах иностранного производства на неоригинальные.

В тексте документа говорится, что такие запчасти должны быть изготовлены "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе". В то же время отсутствует указание на конкретные государства.

Также отмечается, что отечественное производство авиазапчастей и их сертификация займут больше времени, чем осуществляется эксплуатация многих комплектующих.

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