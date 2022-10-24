Почти 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах отменили и задержали 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, в аэропорту Домодедово пять рейсов задержали, во Внуково задержали шесть рейсов и три отменили.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали один рейс и три отменили.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. По факту произошедшего будет проведена проверка безопасности полетов. Воздушное судно продолжило полет в штатном режиме. Уточняется, что ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного.



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