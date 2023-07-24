В Госдуму внесут проект об учете только государственных камер при нарушениях на дорогах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Депутаты ЛДПР внесут законопроект, согласно которому при нарушениях на дорогах будут учитываться только записи с государственных камер. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

"Вносим сегодня законопроект, который предлагает учитывать только фото- и видеодоказательства нарушений с приборов, принадлежащих государственным структурам", – написал он.

По словам Нилова, инициатива предполагает, что требования к функциональным свойствам дорожных камер и места для их установки будет определять правительство РФ.

Фиксацией правонарушений должно заниматься государство, а не частный бизнес, резюмировал депутат.

Ранее зампред Госдумы Владислав Даванков предложил предоставлять "аккуратным" водителям скидку на транспортный налог. Скидка размером 50% предполагается для автомобилистов, которые не нарушали ПДД в течение года.

Даванков сослался на эффективность применения такой практики во многих городах мира.

В РФ предложили отменить штрафы с частных камер за нарушение ПДД