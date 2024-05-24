Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов изменится 28 мая на Курском и Рижском направлениях МЦД-2, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С 15:30 до 20:55 часть поездов со стороны Нахабина будут следовать до Курского вокзала укороченным маршрутом. Кроме того, интервалы движения частично увеличатся до 12–24 минут.

Это связано с необходимостью проведения работ по модернизации станции Царицыно. В это время на станции будут закрыты 5 и 6 пути.

Ранее сообщалось, что 29–31 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Пассажиры всегда могут ознакомиться с актуальным расписанием на портале ЦППК, а также через приложения "Московский транспорт" и "Метро Москвы".

