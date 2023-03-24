Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России планируют заменить автозапчасти компаний, прекративших работу с РФ, с помощью поставок аналогов из Таиланда. Об этом рассказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

По его словам, японские крупные компании, прекратившие официальные поставки в Россию, производят автозапчасти в Таиланде.

"И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или совместимыми с оригинальным оборудованием", приводит слова Барченко РИА Новости.

Он заявил, что в онлайн-переговорах, которые организовал профильный департамент министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок.

Ранее сообщалось, что в России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей. В Госдуме подчеркнули, что в России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкционного давления это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.

Депутаты подчеркнули, что подобная практика применяется и поддерживается государством во многих странах мира.

В России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

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