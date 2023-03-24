05:25Транспорт
Россия обсуждает с Таиландом поставки аналогов автозапчастей ушедших фирм
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В России планируют заменить автозапчасти компаний, прекративших работу с РФ, с помощью поставок аналогов из Таиланда. Об этом рассказал председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
По его словам, японские крупные компании, прекратившие официальные поставки в Россию, производят автозапчасти в Таиланде.
"И сейчас ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или совместимыми с оригинальным оборудованием", приводит слова Барченко РИА Новости.
Он заявил, что в онлайн-переговорах, которые организовал профильный департамент министерства торговли Таиланда, принимала участие одна из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок.
Ранее сообщалось, что в России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей. В Госдуме подчеркнули, что в России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкционного давления это может стать одной из основных причин массового выхода из строя авто.
Депутаты подчеркнули, что подобная практика применяется и поддерживается государством во многих странах мира.
В России могут создать индустрию восстановления б/у автозапчастей
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