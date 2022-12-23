Стали известны самые популярные направления с автовокзалов Москвы в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году с автовокзалов столицы пассажиры чаще всего уезжали в Новомосковск и Киржач. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в своем телеграм-канале.

В пятерку городов, куда москвичи и гости столицы отправлялись чаще всего, также вошли Обнинск, Воронеж и Кинешма.

Общий пассажиропоток только по пяти популярным направлениям в 2022 году составил более 482 тысяч человек.

В пресс-службе напомнили, что всего пассажирам доступны 157 междугородних направлений.

Ранее из Ташкента в Москву стали ходить ежедневные автобусы. Стоимость билета составляет около 110 долларов. Время в пути занимает 2 дня 16 часов. Автобусное сообщение из столицы Узбекистана было временно приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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