Эксперт назвал худшие автомобили при обледенении дорог

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При обледенении дорог наибольшую опасность представляют автомобили без системы стабилизации, мощные заднеприводные спорткары, а также машины с изношенными шинами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на инструктора Виталия Кабышева.

Эксперт пояснил, что при непостоянных морозах наиболее опасны автомобили без системы стабилизации. По его словам, с неустойчивым состоянием таких систем часто сталкиваются водители заднеприводных машин.

"Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость", – отметил Кабышев.

Речь идет об отечественных автомобилях ВАЗ и старых иномарках. Кроме того, на скользкой дороге опасны Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом. Эксперт отметил, что в России обычно не переобувают грузовики в зимнюю резину, как это делают в Скандинавии и Канаде, из-за дороговизны процедуры.

Кабышев рекомендовал обращать внимание на качество резины и степень ее износа. Он напомнил, что шина теряет свои свойства при глубине протектора 4–5 миллиметров.

Ранее сообщалось, что с 19 марта по 19 декабря стоимость автомобильных запчастей в России значительно увеличилась. В среднем детали подорожали на 27,7%.

При этом некоторые позиции выросли в цене на 50–60%, а самые редкие детали – двери, капоты, бамперы, крылья – на 60–70%.



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