Дептранс предупредил московских водителей о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московским водителям посоветовали быть осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте также рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

"По ночам в городе температура воздуха стабильно опускается ниже нуля. В случае осадков на дорогах может образоваться гололедица", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что манера управления автомобилем в зимнее время года отличается от летней. В связи с этим автомобилистов попросили снижать скорость и держать дистанцию.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустилась до –6 градусов. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября, тогда он составил –2,8 градуса. Данные о температуре зафиксировали на опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.

