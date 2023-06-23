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10:10

Транспорт

Автомобили "Москвич" начнут продавать еще в 31 городе до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

География продаж автомобилей "Москвич" до конца года расширится до 56 городов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году", – сказал он.

Ликсутов добавил, что в период с 23 июня по 14 июля потенциальные партнеры могут подать заявки на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию "Москвичей".

Ранее стало известно, что уже более 200 автомобилей "Москвич 3" начали работать в сервисе "Яндекс Такси" на дорогах столицы. Всего же дилерам было передано 560 машин данной модели.

Более 200 автомобилей "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси"

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