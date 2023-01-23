Участок Козицкого переулка краткосрочно перекроют 28 января для киносъемок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Козицком переулке 28 января краткосрочно перекроют движение из-за киносъемок, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что речь идет об участке Козицкого переулка от пересечения с улицей Большая Дмитровка до пересечения с Тверской улицей.

Перекрытие составит не более 7 минут. Оно будет введено с период с 03:00 до 06:00 с пропуском местных жителей и спецтранспорта.

Ранее сообщалось, что на двух магистралях Москвы поменяли скоростной режим. Речь идет об участках Севастопольского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. В соответствиями с изменениями отрегулированы все пешеходные переходы и установлены светофоры.

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