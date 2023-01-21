Участок Леонтьевского переулка закроют 22 января из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Департамент транспорта Москвы предупредил о краткосрочных перекрытиях на участке Леонтьевского переулка в воскресенье, 22 января, передает Агентство "Москва".

"22 января в период с 8:00 до 20:00 на участке Леонтьевского переулка будет вводиться краткосрочное перекрытие (не более 5 минут). Это связано с проведением киносъемок", – заявили в ведомстве.

По информации Дептранса, речь идет об отрезке дороги от пересечения Леонтьевского переулка с улицей Большая Никитская до дома 7, строение 1Б по Леонтьевскому переулку.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили о смене скоростного режима на двух магистралях Москвы – Севастопольском проспекте и улице Дмитрия Ульянова. В соответствии с изменениями отрегулированы все пешеходные переходы, размещены светофоры.

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