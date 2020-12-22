Участок "ЦСКА" – "Деловой центр" БКЛ метро заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок Большой кольцевой линии метро от "ЦСКА" до "Делового центра" заработал в штатном режиме. Об этом говорится на официальной странице столичного метрополитена в Twitter.
"Все станции Большой кольцевой линии работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на Солнцевской линии поезда курсируют от станции "Рассказовка" до станции "Деловой центр".
Участок "ЦСКА" – "Деловой центр" закрыли 12 декабря. Это было сделано для интеграции в подземку новых станций БКЛ. Работы на участке завершили на день раньше.
С 12 декабря для пассажиров открыли станцию "Деловой центр" Солнцевской линии. Она стала конечной для пассажиров желтой ветки. С нее горожане могут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, одноименную станцию БКЛ или на "Выставочную" Филевской линии.
Ранее сообщалось, что восточный участок БКЛ готов на треть. На нем будут размещены четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В частности, на последней завершаются работы по возведению основных конструкций, специалисты уже приступили к отделке.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
Участок БКЛ "ЦСКА" – "Деловой центр" откроется 22 декабря
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