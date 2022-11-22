Движение через переезд на дороге Кубинка – Наро-Фоминск перекроют в ночь на 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Железнодорожный переезд на автодороге Кубинка – Наро-Фоминск в Одинцовском городском округе закроют в ночь с 22 на 23 ноября для ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

В частности, движение через переезд на 218-м километре, возле станции Акулово, перекроют с 23:00 22 ноября до 02:00 23 ноября.

Специалисты во время закрытия участка заменят настил.

Ранее сообщалось, что участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря. Это необходимо для строительства второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии. Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" временно станут конечными. Поезда между ними следовать не будут.



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