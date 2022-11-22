Интервалы движения трамваев сократили в районе Нагатино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В районе Нагатино сокращены интервалы движения трамваев, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На маршруты № 47 и 49 вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов. Теперь на них работают 27 вместительных трамваев, которые ходят каждые 4–6 минут от остановки "Нагатино" через Судостроительную улицу, станцию метро "Коломенская" и Нагатинскую улицу к метро "Нагатинская" и МЦК Верхние Котлы.

Число пассажиров на обоих маршрутах после закрытия участка Замоскворецкой линии метро увеличилось почти на 20%. Поездка на трамвае между станциями метро "Коломенская" и "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии занимает 10 минут.

Отмечается, что маршрут трамвая № 47 за несколько дней вошел в тройку самых популярных среди пассажиров.

Участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закрыли примерно на полгода с 12 ноября. В Дептрансе пояснили, что при строительстве этого участка в начале 1980-х годов возникли технические недоработки, из-за которых теперь нужно провести масштабные работы. Кроме того, в то время не было надежных технологий гидроизоляции, которые используются для участков со сложной геологией.



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