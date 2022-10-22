Больше 100 остановок обновили в Солнцеве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Больше 100 остановочных павильонов заменили в столичном районе Солнцево с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"В 2022 году мы заменили все 109 остановочных павильонов в Солнцево: об этом нас просили жители. Здесь повесили навигацию и расписание маршрутов и увеличили площадь крыши", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время там планируется установить экраны с прогнозом погоды, оборудовать подсветку и систему видеонаблюдения.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, всего в городе установили уже 4,6 тысячи новых остановок, почти тысяча из них появилась в этом году.

Ранее на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Его оформление посвящено городским предприятиям пищевой промышленности. Отсканировав расположенные в салоне QR-коды, пассажиры могут узнать рецепты разных блюд.



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