22 октября, 19:12Город
Больше 100 остановок обновили в Солнцеве с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Больше 100 остановочных павильонов заменили в столичном районе Солнцево с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.
"В 2022 году мы заменили все 109 остановочных павильонов в Солнцево: об этом нас просили жители. Здесь повесили навигацию и расписание маршрутов и увеличили площадь крыши", – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время там планируется установить экраны с прогнозом погоды, оборудовать подсветку и систему видеонаблюдения.
По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, всего в городе установили уже 4,6 тысячи новых остановок, почти тысяча из них появилась в этом году.
Ранее на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд "Вкусная Москва". Его оформление посвящено городским предприятиям пищевой промышленности. Отсканировав расположенные в салоне QR-коды, пассажиры могут узнать рецепты разных блюд.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!