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10:22

Транспорт

Ситуативные ограничения возможны на станциях метро возле "Лужников" 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуативные ограничения входа/выхода возможны на станциях метро, расположенных возле стадиона "Лужники", 22 августа. Это связано с проведением мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На станции "Спортивная", которая находится ближе всех к стадиону, южный вестибюль перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после – только для входа.

В связи с этим пассажиров просят пополнить карту "Тройка" для обратной поездки в метро заранее. Либо можно оплатить проезд банковской картой прямо на турникете. Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия.

Ранее сообщалось, что несколько улиц перекроют в Хамовниках 22 августа. Автомобилисты не смогут съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 08:00 до завершения мероприятия. С 17:00 до конца концерта будут действовать следующие ограничения:

  • на Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора;
  • на улице Савельева от Усачевой улицы до улицы Доватора;
  • на улице Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;
  • на улице 10-летия Октября от Усачевой улицы до улицы Доватора;
  • на 3-й Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова;
  • на улице Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы;
  • на Трубецкой улице от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;
  • на переулке Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;
  • на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Помимо этого, на указанных участках улиц с 21 августа нельзя будет припарковать автомобиль.

В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

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