Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание в Домодедово. Там отменили четыре рейса и задержали пять.

Во Внуково произошли изменения в графике вылета пяти рейсов. Еще два самолета не покинули воздушную гавань.

В Шереметьево отменили один рейс и задержали четыре.

Ранее Росавиация продлила до 25 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.