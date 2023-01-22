Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский автомобиль Aurus планируется выпускать в электрической версии, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем – увидим", – рассказала Абрамченко.

Вице-премьер относится к электромобилям Aurus с осторожностью, подразумевая вопрос их утилизации. Абрамченко отмечает, что при запуске новой технологии, необходимо стразу же думать о ее утилизации, так как если если нет таких возможностей, тогда надо стремиться их создать.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году вместе с открытием там дилерского центра. Он подтвердил, что эмиратский холдинг Tawazun сохраняет такое намерение.

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