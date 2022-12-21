Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение поездов между станциями Серпухов и Столбовая возобновлено по обоим путям. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что через станцию Чехов поезда следуют со сниженной скоростью.

Ранее во время проведения работ по уборке снега снегоочиститель повредил опору контактной сети на станции Чехов. Из-за инцидента поезд № 6309 Москва – Серпухов совершил вынужденную остановку.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили о приостановлении движения поездов на участке Столбовая – Серпухов Курского направления МЖД. Были временно запущены компенсационные автобусы.

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