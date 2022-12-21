График движения электричек на Ленинградском направлении восстановлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги восстановили после технического сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"График движения пригородных поездов Ленинградского направления полностью восстановлен", – говорится в сообщении.

Утром 21 декабря электрички отправлением из Москвы задерживались на Ленинградском направлении по техническим причинам. Задержки составляли около 15 минут.

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