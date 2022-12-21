Электрички задерживаются на Ленинградском направлении по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные электропоезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Речь идет об электричках отправлением из Москвы. Задержки составляют около 15 минут.

Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время задержки. Пассажиров призвали следить за объявлениями на станциях, вокзалах и поездах.

Ранее сообщалось, что на Белорусском и Савеловском направлении МЖД пригородные поезда будут курсировать по измененному расписанию до 25 декабря.

Изменение связано с модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево для соединения Савеловского направления с Северным терминальным комплексом.

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