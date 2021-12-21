Ликсутов заявил, что в Москве появится пятый международный автовокзал

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Пятый международный автовокзал Красногвардейский появится в Москве до конца 2022 – начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, с обновленного автовокзала будут отправляться 2 500 пассажиров по 52 направлениям на юг, юго-восток и юго-запад России и в страны ближнего зарубежья.
"Раньше здесь была автостанция, но с учетом роста автобусных перевозок требуется полноценный автовокзал со всеми удобствами по нашему высокому стандарту обслуживания", – подчеркнул Ликсутов.
Ожидается, что после обновления в Красногвардейском появятся комфортный зал ожидания, кафе, комната матери и ребенка, комната отдыха для водителей, а также лифты и санузлы.
"Мы продолжаем приводить в порядок автовокзалы Москвы. После ремонта автовокзал Красногвардейский позволит закрыть все потребности пассажиров в современных пунктах отправления междугородных автобусов. Здесь появится третий этаж. Площадь здания увеличится почти в 2 раза", – подчеркнул Ликсутов.
Ранее Ликсутов рассказал, что международными автовокзалами столицы ежедневно пользуются около 40 тысяч человек. Большинство пассажиров ездят в города, расположенные в 100 километрах от Москвы. В этом году автовокзалами воспользовались 2,5 миллиона пассажиров.
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