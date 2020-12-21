Участок "ЦСКА" – "Деловой центр" БКЛ метро досрочно откроется 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок "ЦСКА" – "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро досрочно откроется 22 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Станции "Хорошёвская", "Шелепиха" и "Деловой центр" БКЛ начнут принимать пассажиров с открытия участка. Также будут функционировать остановочные пункты "Карамышевская" и "Мнёвники".
По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, для почти 40 тысяч москвичей дорога станет короче на 40 минут.
"На соседних станциях Таганско-Краснопресненской линии станет намного свободнее: "Октябрьское поле" разгрузится на 28%, "Щукинская" – на 11%, "Полежаевская" – на 26%. Станция Хорошёво МЦК разгрузится на 24%", – отметил Ликсутов.
Кроме того, с 12 декабря изменилась схема движения по Солнцевской линии. Теперь поезда от станции "Рассказовка" следуют до станции "Деловой центр". Что касается БКЛ, то по ней движение будет открыто от "Савеловской" до "Делового центра".
Ранее сообщалось, что восточный участок БКЛ готов на треть. На нем будут размещены четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". В частности, на последней завершаются работы по возведению основных конструкций, специалисты уже приступили к отделке.
Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.
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