Интервалы движения поездов были увеличены на БКЛ из-за человека на путях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение было временно увеличено на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена из-за человека на путях, передает Дептранс.

По информации ведомства, изменения произошли в движении против часовой стрелки. В настоящее время оно введено в график.

Ранее стало известно, что в Москве в выходные, 23 и 24 ноября, изменится график движения поездов на МЦД-3 из-за модернизации станции Раменское.

Кроме того, маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. В частности, новая транспортная сеть заработает в инновационном центре "Сколково".