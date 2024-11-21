Фотобудки к пятилетию МЦД установили на четырех вокзалах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К пятилетию Московских центральных диаметров (МЦД) столичный Дептранс совместно с "Трансмашхолдингом" установил на четырех городских вокзалах фотобудки. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Фотобудки временно размещены на станциях Славянский бульвар, Площадь трех вокзалов, Митьково и Нижегородская. Успеть сделать фотографии можно до 23:59 21 ноября.

За пять лет работы поезда МЦД перевезли более одного миллиарда пассажиров, став неотъемлемой частью транспортной системы столичного региона. При этом диаметры продолжают развиваться.

В частности, идет реконструкция станций, которые превращаются в полноценные вокзалы. Примером может служить станция МЦД-1 Тестовская, которая в будущем станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити.