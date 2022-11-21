10 млрд рублей сэкономили пассажиры МЦД за три года работы диаметров – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С момента запуска первых Московских центральных диаметров в 2019 году пассажиры сэкономили порядка 10 миллиардов рублей. Об этом Москве 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Поездки на МЦД – это удобно и выгодно. Раньше пассажиры оплачивали отдельно проезд на железной дороге, действовали свои тарифы и абонементы. Одной из задач, поставленных мэром Москвы С. Собяниным, была интеграция железной дороги в систему городского транспорта. И ее удалось реализовать за счет внедрения единой платежной системы с картой "Тройка". Теперь нужна одна карта, чтобы пользоваться всем городским транспортом в Москве", – сказал Ликсутов.

Сегодня пассажиры МЦД могут бесплатно пересесть на метро или Московское центральное кольцо в течение 90 минут после активации поездки. Для этого нужно воспользоваться тарифом "Кошелек" и не забыть приложить транспортную карту к валидатору или турникету на входе или выходе с платформы.

"За счет новых тарифов и интеграции с метро и МЦК пассажиры диаметров за три года суммарно сэкономили 10 миллиардов рублей", – добавил заммэра.

МЦД-1 и МЦД-2 были запущены в Москве 21 ноября 2019 года. Интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Москвы позволила повысить комфорт пассажиров.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что на маршрутах Московских центральных диаметров к 2025 году планируется построить 10 новых станций и реконструировать 38 существующих. По его словам новые станции МЦД появляются сегодня на площадках, где формируются новые жилые кварталы или центры деловой активности.



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