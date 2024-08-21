Эскалатор на станции "Царицыно" закроют на ремонт 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор временно не будет работать на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии столичного метро, там пройдут ремонтные работы. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"С 22 по 23 августа на станции "Царицыно" в южном вестибюле (выходы 1–4) один из двух эскалаторов будет закрыт на ремонт. Второй будет работать на подъем. Спуститься на платформу можно по лестнице или на эскалаторе через северный вестибюль (выходы 5–7)", – уточняется в публикации.

Департамент обратился с извинениями к пассажирам за временные неудобства. Ведомство объяснило, что плановые работы необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Заранее узнать о таких работах можно на официальном портале или в приложении "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что строительство монолитных конструкций на станции "Академическая" Троицкой линии метро завершено на треть – специалисты уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона.

Одновременно работы идут на двух притоннельных сооружениях ветки, которые находятся между "Академической" и соседней с ней станцией "Вавиловская", – на водоотливной установке и в вентиляционной шахте. Для установки проходки их стволов использовали стволопроходческий комплекс "Валентина".

