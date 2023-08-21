Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи задерживаются на Лесной улице в Москве из-за автомобильной аварии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Лесной улице в районе остановки "Метро Белорусская" из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 7 и 9", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что маршруты временно изменили. Пассажирам порекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Немногим ранее в экстренных службах сообщили, что водитель Audi врезался в полицейскую машину в Подмосковье возле поселка Зеленый в Богородском районе. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции, они госпитализированы. Мужчина за рулем Audi хотел скрыться с места аварии, однако его удалось задержать.

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