Москвичам напомнили о перекрытиях движения на ряде улиц в центре столицы 22 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько улиц в центре столицы будут закрыты для проезда в субботу, 22 июля. Дептранс Москвы напомнил об этом в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в ведомстве, ограничения связаны с проведением концерта. Так, с 08:00 движение будет недоступно на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Кроме того, с 20:00 автомобили не смогут проехать на улицах Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

В департаменте также предупредили, что до завершения концерта на указанных участках нельзя будет парковаться.

Ранее стало известно, что с 02:30 21 июля до 02:30 24 июля изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Это связано с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра.

Уточнялось, что большая часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

Также 21, 22 и 23 июля закроются пути на Железнодорожной, где будут проходить реконструкция станции и модернизация системы управления.



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