На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов 22 и 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 23:30 22 июля до 09:00 23 июля. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Часть поездов полностью отменят. Интервалы движения поездов увеличат до 30–40 минут после 23:30 и до одного часа утром с начала движения до 08:00.

Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская. Также изменится время отправления последних поездов.

Расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево скорректируют ранним утром и поздним вечером. В это время будет закрыт путь в Одинцово на участке между Савеловской и Белорусской, а также между Белорусской и Филями. Поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме.

Ранее пресс-служба МЖД сообщала об изменениях в расписании электричек Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений.

Так, на перегонах Москва – Перово, Люберцы – Быково, Раменское – Бронницы Казанского направления, а также на станции Раменское специалисты усилят систему энергообеспечения для обеспечения тактового курсирования поездов МЦД-3.

РЖД запустили на юг России поезда с дешевыми билетами