10:00Транспорт
На Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов 22 и 23 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 23:30 22 июля до 09:00 23 июля. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Часть поездов полностью отменят. Интервалы движения поездов увеличат до 30–40 минут после 23:30 и до одного часа утром с начала движения до 08:00.
Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская. Также изменится время отправления последних поездов.
Расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево скорректируют ранним утром и поздним вечером. В это время будет закрыт путь в Одинцово на участке между Савеловской и Белорусской, а также между Белорусской и Филями. Поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме.
Ранее пресс-служба МЖД сообщала об изменениях в расписании электричек Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений.
Так, на перегонах Москва – Перово, Люберцы – Быково, Раменское – Бронницы Казанского направления, а также на станции Раменское специалисты усилят систему энергообеспечения для обеспечения тактового курсирования поездов МЦД-3.
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