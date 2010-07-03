Водителей призвали быть аккуратнее на столичных дорогах 22 марта

Столичных автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах 22 марта из-за непогоды.
"Завтра в Москве с утра гололедица, дождь и снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Типичный конец марта. Никаких катаклизмов, сообщает МЧС", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Также ЦОДД призвал автомобилистов не парковать автомобили под деревьями и щитами.
В пятницу, по прогнозам Росгидромета, с 7:00 до конца суток в городе ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 22 марта до утра 23 марта порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье.
На 22 марта в столице объявлен желтый уровень опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков – 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы.
Температура задержится на плюсовых отметках или нуле, а ночью похолодает. Резких колебаний не предвидится, столбики термометров останутся на показателях выше климатической нормы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.