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21 марта, 23:55

Водителей призвали быть аккуратнее на столичных дорогах 22 марта

транспорт общество погода

21 марта, 23:55

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах 22 марта из-за непогоды.

"Завтра в Москве с утра гололедица, дождь и снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Типичный конец марта. Никаких катаклизмов, сообщает МЧС", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также ЦОДД призвал автомобилистов не парковать автомобили под деревьями и щитами.

В пятницу, по прогнозам Росгидромета, с 7:00 до конца суток в городе ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 22 марта до утра 23 марта порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье.

На 22 марта в столице объявлен желтый уровень опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков – 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы.

Температура задержится на плюсовых отметках или нуле, а ночью похолодает. Резких колебаний не предвидится, столбики термометров останутся на показателях выше климатической нормы.

транспорт общество погода

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