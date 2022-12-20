20 декабря, 18:31Транспорт
Поезда задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Поезда в сторону Москвы задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
"На МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы, в том числе следующих на Курское направление, из-за оказания медицинской помощи пассажиру в составе на станции Рижская, – заявили в компании-перевозчике.
В настоящий момент задержанный состав отправился. Другие приостановленные поезда вводятся в график.
Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение поездов после падения женщины на рельсы станции "Менделеевская". Из-за инцидента движение временно ограничивали на участке "Владыкино" – "Чеховская".
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