Поезда задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Поезда в сторону Москвы задерживаются на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"На МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы, в том числе следующих на Курское направление, из-за оказания медицинской помощи пассажиру в составе на станции Рижская, – заявили в компании-перевозчике.

В настоящий момент задержанный состав отправился. Другие приостановленные поезда вводятся в график.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили движение поездов после падения женщины на рельсы станции "Менделеевская". Из-за инцидента движение временно ограничивали на участке "Владыкино" – "Чеховская".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!