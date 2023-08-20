Мишустин поздравил работников воздушного флота России с профессиональным праздником

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский авиакомплекс продолжает развиваться, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем воздушного флота России, которое опубликовано на сайте правительства.

"Воздушный флот является важнейшей составляющей отечественного транспортного комплекса. Благодаря вам обеспечивается территориальная связанность страны, рост экономики, благополучие миллионов граждан", – отметил Мишустин в своем поздравлении.

Как подчеркнул премьер-министр, российские авиакомплекс продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление санкций. По словам Мишустина, расширяется сеть маршрутов, прокладываются новые воздушные трассы и вводятся в эксплуатацию новые взлетно-посадочные полосы.

Также Мишустин отметил, что достижения отечественного авиакомплекса – это результат труда инженеров, конструкторов, пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников.

"Каждый из вас – профессионал своего дела, способный решать сложные задачи, в экстремальных условиях проявлять высокую ответственность и мужество, обеспечивать комфорт и безопасность полётов", – подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось о том, что российские и белорусские инженеры ведут совместные работы по созданию пассажирского самолета. Российско-белорусский двухмоторный 19-местный самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года. Завершить его сертификацию планируется в 2027 году.