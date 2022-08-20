Правительство РФ расширило программу обновления городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгнеий Самарин

Российское правительство расширило программу обновления городского транспорта с применением механизма лизинга. Теперь регионы смогут приобретать со скидкой современные автобусы среднего класса, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об автобусах длиной от 7,5 до 10 метров и вместимостью до 70 человек.

В настоящее время такие условия действуют на покупку трамваев, троллейбусов, а также автобусов большого и особо большого класса.

Ранее стало известно, что программа льготного автокредитования, запущенная в июле, будет действовать до 1 декабря 2022 года. Решение было принято по итогам заседания совета директоров компании "АвтоВАЗ".

В Минпромторге сообщили, что после истечения срока автокредиты могут возобновить вновь за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год.

В ходе заседания был сделан акцент на продолжение реализации антикризисных мер для стабилизации ситуации на "АвтоВАЗе". Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников предприятия, во время четырехдневной рабочей недели выделили средства для организации временного трудоустройства специалистов.