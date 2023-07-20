График движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 22–23 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги изменится 22–23 июля. Проезд в экспрессах будет по билетам обычных электропоездов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Нет движения поездов с 09:00 до 13:30 на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала в обе стороны. В остальное время интервалы движения увеличены на всем Ленинградском направлении до двух часов. Большая часть поездов отменена", – говорится в сообщении.

Часть поездов будет следовать от и до станций Сходня, Химки, Грачевская, а некоторые дальнепригородные составы проследуют от и до станции Поварово. Также часть поездов будет двигаться с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

Для поездок в центр граждан призвали пользоваться маршрутами наземного транспорта. Из Зеленограда будут следовать автобусы е41 до станции метро "Ховрино", 400 – до "Беломорской" и "Речного вокзала", 400т – до "Пятницкого шоссе" и "Тушинской". От станции Молжаниново будут ходить автобусы 400 до станций метро "Беломорская" и "Речной вокзал", 817, 865 и 865к – до "Планерной", а также ночной рейс н1 – до "Водного стадиона".

От станции Грачевская граждане смогут передвигаться на автобусах 65 до станций метро "Ховрино", "Беломорская" и "Водный стадион", 154 – до "Верхних Лихобор", пользоваться станциями метро и Московского центрального кольца "Окружная", "Владыкино", "Ботанический сад" и "ВДНХ". Кроме того, от Грачевской будут следовать автобусы 188 и 673 до "Ховрино" и "Речного вокзала", 191, 215, 215к, 591 – до "Селигерской", "Верхних Лихобор" и "Петровско-Разумовской", 270 – до "Ховрино", "Беломорской" и "Речного вокзала", 571 – до "Алтуфьево" и "Отрадного", 928 – до "Алтуфьево" и "Бабушкинской".

На маршрутах Подмосковья от станции Сходня будет ходить автобус 482 до станции метро "Речной вокзал", от станции Химки последуют автобусы 469 до станции "Планерная" и 345 до "Ховрино", а от станции Левобережная будет ездить автобус 344 до станции метро "Ховрино".

"Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску D3: будут проводить работы по соединению двух направлений – Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде", – отмечает Дептранс.

Также 24 июля из-за работ на железной дороге изменят график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово. Так, с 11:00 до 12:30 отменят рейсы отправлением с Павелецкого вокзала, с 11:30 до 13:00 не будут ходить поезда в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на участке от Киевского вокзала до Апрелевки изменится 22–23 июля. С 00:30 22 июля до 03:30 23 июля часть поездов будет отменена, интервалы движения увеличат до одного часа, некоторые вагоны проследуют с измененным набором остановок.

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