График поездов Киевского направления и аэроэкспрессов во Внуково изменится в июле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание поездов на участке от Киевского вокзала до Апрелевки изменится 22–23 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 00:30 22 июля до 03:30 23 июля часть поездов будет отменена, интервалы движения увеличат до одного часа, некоторые вагоны проследуют с измененным набором остановок. Кроме того, перевозчик скорректировал время отправления последних поездов – крайний отправится в 23:47 с Киевского вокзала. Кроме того, изменен график нескольких рейсов аэроэкспрессов во Внуково.

Во время окон специалисты будут готовиться к запуску D4. Работники усовершенствуют систему управления движением на участке от Апрелевки до Селятино.

Ранее пассажиров предупредили, что график движения поездов изменится на Горьковском направлении МЖД с 04:30 24 июля до 04:30 30 июля. Это связано с проведением мероприятий по реконструкции Курского вокзала.

Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2