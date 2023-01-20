Власти Чечни начали обсуждение производства "джихад-машин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Чечне могут запустить производство бронированных "джихад-машин". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Уточняется, что данный вопрос накануне обсудили председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов. Производство таких машин может быть запущено на базе ООО "Чеченавто". Их испытание в дальнейшем планируется проводить в Российском университете спецназа.

Также региональное правительство рассматривает возможность создания центра по ремонту и обслуживанию военной техники на базе "Чеченавто" или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный".

Ранее стало известно, что "Курганмашзавод" начал серийное производство боевых машин пехоты БМП-3. У машин есть экраны с креплениями для модулей динамической защиты. При этом на каждой башне установлено по пять креплений справа и слева от орудий.

До этого сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставлять армии России новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа. При этом некоторые аппараты выйдут в 2023 году. Указанное вооружение делается для самых разных целей, в том числе разведывательных.

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