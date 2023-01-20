07:31Транспорт
Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Костякова
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Трамваи маршрутов № 27 и 29 задерживаются на улице Костякова, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Сбой произошел в районе остановки "Улица Костякова". В связи с этим маршруты временно изменили.
Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Вечером 12 января грузовик с краном оборвал трамвайные провода на Бауманской улице. Из-за происшествия задерживались трамваи № 4, 37 и 50, а также автобусы № 440 в районе улиц Бауманской и Спартаковской.
По направлению к станции метро "Авиамоторная" автобусы курсировали по измененному маршруту.
На Бауманской улице ограничено движение из-за аварии
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