01:52Транспорт
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В московских аэропортах отменили и задержали 22 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".
Так, в аэропорту Домодедово пять рейсов задержали и четыре отменили, во Внуково задержали семь рейсов и четыре отменили.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали один рейс и один отменили.
Ранее одного из пилотов самолета Уфа – Анталья остановили сотрудники пограничной службы, из-за чего рейс задержали. Инцидент произошел 30 сентября. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. Рейс задержали на время ожидания резервного пилота.
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