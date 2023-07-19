Два рейса речных маршрутов в Москве отменят из-за проведения мероприятия 20 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейсы маршрутов Северный речной вокзал – Захарково и Северный речной вокзал – Химки отменят 20 июля в связи с проведением мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Теплоходы по маршруту Северный речной вокзал – Захарково не будут ходить с 10:30 и до окончания мероприятия, по маршруту Северный речной вокзал – Химки – с 11:10 и до окончания мероприятия.

"О возобновлении движения теплоходов сообщим дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", – говорится в сообщении ведомства.

Пассажирам речного транспорта напомнили, что ознакомиться с актуальной информацией о движении теплоходов можно на сайте.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие месяцы в столице запустят второй маршрут электросудов по Москве-реке. После его запуска в зоне обслуживания электросудов окажутся около 1,5 миллиона горожан. Благодаря электросудам время в пути по воде сокращается до 3–5 минут.



Ликсутов рассказал о запуске двух маршрутов электросудов по Москве-реке